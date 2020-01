Laurens Sweeck schuift de rol van topfavoriet voor het BK veldrijden door naar ploegmaat: “We zijn het sterkste blok”

Laurens Sweeck wordt door zijn collega’s naar voren geschoven als de grote favoriet voor het BK veldrijden komend weekend. “Dat zou ik zelf niet durven zeggen”, aldus de zandspecialist. “Voor mij is Eli Iserbyt de topfavoriet.”

LEES OOK. Eerste renners verkennen het parcours van het BK veldrijden: “Veel lastiger dan de Scheldecross”

Sweeck vertoeft sinds vorige week donderdag in Mallorca om zich voor te bereiden op het BK. Hij is er niet alleen, sinds maandag is ook zijn vader van de partij, zodat hij wat trainingssessies achter de wagen kan afwerken. “Ik blijf daar nog tot donderdag en dan keer ik terug”, vertelt hij aan de telefoon. “Inderdaad, ik mis de verkenning van het BK-parcours met de ploeg van woensdag, maar elke crosser kent het parcours van de Scheldecross in Antwerpen, al is het natuurlijk wel wat gewijzigd. Ik nam een kijkje op Oudejaar, maar toen was het nog niet helemaal opgebouwd. Intussen word ik op de hoogte gehouden over het parcours, voor mij zal het geen verrassingen hebben. Er is komend weekend ook nog tijd om te verkennen. Normaal doe ik dat nog op zaterdag, tussen de andere wedstrijden door.”

(Lees verder onder de video)

Op het strand van Sint-Anneke kunnen de crossers woensdag voor het eerst het parcours van het Belgisch kampioenschap veldrijden verkennen Video: ATV

Sweeck reed niet afgelopen weekend, volgens Mettepenningen trok hij beter naar Mallorca om wat rust in te lassen en ook nog goed te trainen, want het vet was een beetje van de soep. “Ik heb niet echt meer iets te verdedigen in dat klassement van de DVV Trofee. Dus daarom was ik er niet bij in Brussel. Het leek ons beter om te trainen in Spanje, even te resetten en rust te nemen. In Heusden-Zolder reed ik nog goed met een tweede plaats, maar in Loenhout (11e) voelde ik dat ik niet gerecupereerd was van die wereldbeker en ook in Diegem en Baal was ik niet meer op niveau. Ik hoop na deze week in Mallorca terug de topconditie te pakken te hebben.”

Sweeck is een kampioenschapsrenner. Hij pakte al twee keer zilver en één keer brons op een BK. Maar vorig jaar ging hij de mist in met een 14e plaats. Hij is ook de zandspecialist bij uitstek van Pauwels Sauzen-Bingoal en dus voorspellen 64 procent van zijn collega’s dat hij Belgisch kampioen wordt. Dat blijkt uit een enquête bij de Nederlandse website Wielerflits. “Het verrast me wel dat mijn 24 collega’s me naar voren schuiven als de topfavoriet voor het BK. Ik heb die enquête ook gelezen, met verbazing, 16 van 25 renners zetten me op één. Ik had echt niet gedacht om zo vaak vernoemd te worden. Ik beschouw dat als een compliment, maar hecht er niet zo veel waarde aan. Misschien doen ze het ook wel om zichzelf niet naar voren te schuiven en een beetje te verstoppen (lacht). Voor mij is Iserbyt de grote favoriet. Als je ziet hoe hij de afgelopen crossen rijdt, dan kan je niet ontkennen dat hij de goede vorm terug te pakken heeft en opnieuw het niveau haalt van bij de start van het seizoen. Daarnaast kan je nog zo’n zes andere namen noemen als outsiders en evenwaardig aan mekaar: Wout van Aert, Quinten Hermans, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout, Tim Merlier en mezelf plaats ik daar ook wel tussen.”

LEES OOK. Na drie weken zonder competitie verkent ook titelverdediger Toon Aerts het BK-parcours: “Een podiumplaats zou al mooi zijn”

Foto: BELGA

“Ook Wout plaats in dat lijstje”

Aerts is de titelverdediger, maar kampt met twee gebroken ribben en ook twee scheurtjes in de rib sinds zijn van in Namen. “Toch zet ik hem zeker nog bij die zes. Als je ziet hoe hij nog de wereldbeker in Heusden-Zolder afwerkt en als je weet dat hij nog op de weg kan trainen, dan is zijn goede conditie niet verdwenen. Ook Wout plaats in dat lijstje. Ik zeg niet dat hij kampioen gaat worden, maar hij zal wel meedoen voor het podium.”

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck in de rangen. “We zijn het sterkste blok, na Mathieu wonnen wij het vaakst. We hadden ook het vaakst de Beste Belg in de uitslag en verzamelden heel wat podiumplaatsen. Die troef moeten we uitspelen op het BK. Alle neuzen staan in dezelfde richting”, doelt hij nog op het (non)-incident in Diegem. “Daar zijn de media feller op gesprongen dan dat er eigenlijk discussie was, Eli is soms ook wat feller in z’n uitspraken na een cross dan dat hij eigenlijk bedoelt. Er is nadien gesproken met elkaar, alles is uitgepraat, ik verwacht geen problemen, we zullen als een ploeg rijden.”

Wordt het een tactische cross, nu er in tegenstelling tot andere jaren niemand torenhoog bovenuit steekt? “Op een BK wordt altijd hard gereden, van bij de start. Ik denk niet dat het super tactisch zal zijn. Er zal meteen strijd geleverd worden. Het parcours is lastig en eerlijk genoeg om het verschil te kunnen maken.”

“Dat dit nu de kans van mijn leven is, zou ik niet zeggen. Ja, zand is mijn specialiteit, maar het is niet nu of nooit. Mijn kansen zijn groter op dit zandparcours dan elders, maar er zullen nog wel BK’s georganiseerd worden op een parcours dat me ligt.”

Foto: BELGA

Mettepenningen: “We moeten ons overwicht uitspelen”

Jurgen Mettepenningen legt naar eigen zeggen geen druk op zijn kopmannen, “maar ik steek niet weg dat ik zondag graag met de titel naar huis wil”, klonk het woensdag op een persmoment van zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal, enkele uren na de verkenning van het BK-parcours in Antwerpen. “Met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout beschikken we over drie toppers in de ploeg, die sterkte moeten we uitspelen.”

Niets wordt aan het toeval overgelaten zondag. Pauwels Sauzen-Bingoal trekt zaterdagavond met zijn kopmannen op afzondering. “Het is niet de eerste keer dat we dat doen, maar we lassen dat ook niet elk BK in”, aldus Mettepenningen. “In Mol waren we favoriet met Klaas Vantornout en gingen we ook op afzondering, nu doen we dat ook omdat we topfavoriet zijn. Het geeft ons ook de kans om nog eens goed overleg te plegen, de jongens krijgen nog een massage, opdat iedereen topfit aan de start kan verschijnen.”

Mettepenningen toonde zich in zijn nopjes met het parcours. “We hebben vandaag uitgebreid verkend met de ploeg en wat ik heb gezien, stemt me tevreden. Dit is een zeer mooi BK-parcours en onze ploeg trekt met vertrouwen het weekend in: zowel op zaterdag, als op zondag maken we kans op titels en medailles.”

Vooral zondag heeft de ploeg met Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout drie favorieten in de rangen. “Zondag gaan we uit van onze eigen sterkte”, gaat hij verder. “Ons overwicht moeten we uitspelen in de cross. Dat spreekt voor zich. Het zal belangrijk zijn om goede keuzes te maken, vooraf goed te spreken, al weet ik ook wel dat je niet elk scenario kan bespreken. Ook in de wedstrijd zelf moet je de juiste keuzes maken en dan hangt veel ook af van de benen van de dag.”

“Een ding is duidelijk: Eli is de vooruitgeschoven kopman”, stelt Mettepenningen. “Die positie heeft hij het voorbije seizoen afgedwongen met zijn resultaten en ook in de laatste crossen toonde hij dat hij de goede conditie opnieuw te pakken heeft. Hij kan in de finale nog een splijtende demarrage plaatsen. Al willen we geen druk op hem leggen. Niets moet: lukt het hem zondag niet, dan komen er voor hem nog kansen genoeg de komende jaren. Naast Eli hebben we ook nog Michael en Laurens Sweeck. Beiden mogen starten met veel ambitie en de drie jongens moeten goed communiceren met elkaar. Kijk, druk is er niet: ons seizoen is al geslaagd, maar dat neemt niet weg dat het wel fijn zou zijn om de kers op de taart te zetten.”

In de cross gaat het ook om de centen, dat is op een BK niet anders. “Daar zijn een tijdje terug al afspraken over gemaakt. De renner die Belgisch kampioen wordt dankzij de hulp van een ploegmaat, moet die ploegmaat ook laten meedelen in de winst.”