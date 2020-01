De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag aangekondigd dat hij nieuwe economische sancties tegen Iran wil instellen. Dat deed hij naar aanleiding van de raketaanvallen die Iran afgelopen nacht uitvoerde op Amerikaanse doelwitten in Irak. Over nieuw militair ingrijpen repte hij echter met geen woord. Wel wil hij dat de Navo 'actiever optreedt' in het Midden-Oosten.

'Dankzij verschillende voorzorgsmaatregelen, zoals een waarschuwingssysteem en het feit dat we onze troepen hadden verspreid, is geen enkel Iraaks of Amerikaans leven verloren gegaan bij de aanval van Iran', stak Trump van wal. Over die dodentol bestond nog altijd onduidelijkheid. Iran claimde eerder namelijk dat tachtig Amerikaanse soldaten het leven hadden gelaten, een erg twijfelachtige claim. 'Maar nu lijkt Iran gas terug te nemen. Dat is goed voor alle betrokken partijen, en voor de wereld', concludeerde het Amerikaanse staatshoofd, die daarmee duidelijk maakte dat hard militair terugslaan wat Washington betreft nu niet aan de orde is.

Trump: 'Iran is al lange tijd een destabiliserende factor in de regio die de geciviliseerde wereld bedreigt. Die dagen zijn voorbij. De voorbije dagen hebben we generaal Qassem Soleimani uitgeschakeld, een man verantwoordelijk voor de ergste wreedheden. Hij steunde Hezbollah, steunde terroristen, was verantwoordelijk voor de dood van duizenden Amerikaanse soldaten. Hij zat achter recente aanvallen op Amerikaanse soldaten in Irak. Hij zette de recente aanval op de Amerikaanse ambassade in Bagdad op poten, en plande al nieuwe acties. Wij hebben daar een stokje voor kunnen steken door hem uit te schakelen. Dat had overigens al veel eerder moeten gebeuren.'

Trump kondigde vervolgens aan dat de VS wel nieuwe economische sancties zullen opleggen aan Iran. 'Die sancties zullen van kracht blijven zolang het land op het ingeslagen pad verdergaat. Iran gaat momenteel hevig te keer in landen als Libanon, Irak en Afghanistan. Iran moet zijn nucleaire ambities opbergen en mag niet langer terroristen steunen. Zolang ik president ben, zal Iran nooit een kernwapen mogen hebben.'

'Nucleaire deal dood'

De Amerikaanse president riep daarna landen als China en Rusland en de Europese Unie op om net als de VS het kernwapenakkoord met Iran op te zeggen. 'Die landen moeten de waarheid onder ogen durven zien. De nucleaire deal is dood. Na de nucleaire deal zijn de vijandigheden van Iran alleen maar toegenomen. Teheran kreeg toen toegang tot geld, en daarmee hebben ze terroristische acties gefinancierd. Iedereen moet nu het duidelijke signaal naar Teheran sturen dat die acties niet langer getolereerd zullen worden.'

Trump sloot zijn statement af met de mededeling dat hij een 'grotere betrokkenheid van de Navo' in het Midden-Oosten wenst. Op die uitspraak ging hij echter niet verder in. Vragen van de aanwezige journalisten beantwoordde hij evenmin.