Carlos Ghosn: ‘Ik ben brutaal weggeplukt bij mijn familie’

De voortvluchtige ex-baas van Nissan Carlos Ghosn heeft in Beirut een persconferentie gegeven. Hij werd maandenlang in Japan vastgehouden op verdenking van fraude. ‘Ik kan niet uitleggen hoe zwaar de ontbering was.’

Carlos Ghosn ontsnapte op 29 december met een hoed op zijn hoofd en een wit fijnstofmaskertje over neus en mond uit zijn streng bewaakte appartement in Tokio.

De ex-topman van Nissan werd in 2018 opgepakt voor financiële misdrijven. Hij zat sindsdien vast in Japan: eerst in de cel, later in een bewaakt appartement. Hij kreeg amper contact met zijn vrouw en kinderen.

Eind vorig jaar vluchtte Ghosn op spectaculaire wijze van Japan naar Libanon, zijn thuisland. Ghosn had even voordien vernomen dat zijn tweede rechtszaak werd verdaagd naar 2021. Hij vreesde voor een oneerlijk proces.

Op een persconferentie in Beirut gaf Ghosn meer uitleg over zijn situatie in Japan: ‘Ik ben brutaal weggerukt bij mijn werk, mij familie en mijn vrienden. Ik werd acht uur per dag ondervraagd, zonder aanwezigheid van mijn advocaten. De aanklager zei me meermaals: “Het zal erger voor je worden als je niet bekent.’

‘Ik kan niet uitleggen hoe zwaar de ontbering was, en hoe diep de dankbaarheid is dat ik met mijn familie en dierbaren ben herenigd.’