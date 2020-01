Woensdag lanceerde verkeersinstituut Vias een nieuwe campagne ‘Wagen in, gsm uit’ om te wijzen op de gevaren van smartphonegebruik achter het stuur. Uit een enquête blijkt dat heel wat jongeren regelmatig op sociale media zit of berichten leest tijdens het rijden. Het gezicht van de campagne is wereldkampioene turnen Nina Derwael.

'Ik probeer zelf een veilige chauffeur te zijn, maar ik merk dat heel veel leeftijdsgenoten het moeilijk hebben om zich niet te laten afleiden door hun gsm in het verkeer', zegt Derwael daarover.