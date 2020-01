Aardbeving vernielt toeristische trekpleister Puerto Rico

De reeks aardbevingen die Puerto Rico hebben opgeschrikt, heeft ook een deel van de rotsformatie Punta Ventana vernield.

Puerto Rico, dat de schade van de orkanen Irma en Maria in 2017 nog niet te boven is gekomen, mag opnieuw puin ruimen nadat het Caribische eiland dinsdagochtend werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. Daarbij kwam een man om het leven, verschillende anderen raakten gewond.

Het was de krachtigste in een reeks bevingen, maandag was er al eentje genoteerd met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Door die beving is ook een deel van de rotsformatie Punta Ventana ingestort, een van de toeristische attracties van het eiland. Het natuurwonder nabij het stadje Guayanilla was door eerdere bevingen de voorbije dagen al beschadigd geraakt.

Ventana wordt vertaald als raam, een populaire bijnaam voor natuurlijke rotsformaties in de vorm van een boog, omdat ze het landschap kaderen. Ook de Tieqa tad-Dwejra op het Maltese eiland Gozo, die opduikt in de eerste aflevering van Game of thrones, stond bij het grote publiek bekend als het blauwe raam. Die kalkstenen rotsformatie werd in maart 2017 opgeslokt door de zee.

De Punta Ventana in betere tijden:

Foto: AP