Programmadirecteur TV van DPG Media verlaat bedrijf in onderling overleg

Ricus Jansegers, de programmadirecteur TV van DPG Media, verlaat het bedrijf in onderling overleg. Dat werd woensdag bekendgemaakt in een mededeling. In afwachting van een opvolger zal Dirk Lodewyckx, algemeen directeur radio, tv & streaming, zijn taken overnemen.

Ricus nam zijn functie in 2014 op en zegt dat het na zes ‘mooie en intense jaren’ tijd is voor iets anders. ‘Ik heb zes jaar met hart en ziel voor de tv-zenders van DPG Media gewerkt en veel energie gehaald uit het opstarten van nieuwe formats, het internationaal uitspelen van onze programma’s en de versterking en lancering van zenders. Ik wil vooral alle collega’s bedanken voor de fijne jaren en wens hen alle succes’, zegt hij.

Dirk Lodewyckx is hem erkentelijk voor alles wat hij heeft gerealiseerd. ‘Ricus is een echte vakman met een ongelimiteerde passie voor tv en creatieve content. Zijn vakkennis en gedrevenheid waren een grote meerwaarde voor ons bedrijf en hebben geleid tot sterke resultaten. Ik wens hem alle succes toe in zijn verdere carrière’, klinkt het.