In veel grootsteden duikt zijn naam op in het straatbeeld, en ook in de beautyrayon van supermarkt blijft hij wel nog even voortleven. Maar de Franse kapper Jacques Dessange zelf is dinsdag overleden. Hij werd 94 jaar oud.

Jacques Dessange kreeg menig filmster in zijn kappersstoel, maar het grote publiek kent zijn naam door de kapsalongroep die hij oprichtte, en vandaag actief is in niet minder dan 43 landen. Zijn verhaal ...