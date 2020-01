Overtreedt De Block net als Francken de wet?

In december 2018 schorste de Raad van State het asiel­quotum van vijftig asielaanvragen per dag, omdat de maatregel onwettig was. Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) had de quota ingevoerd om het hoge aantal asielverzoeken de baas te kunnen. Toen Maggie De Block (Open VLD) Francken opvolgde, voerde ze meteen zijn onwettige asielquota af.

Nu het opvangnetwerk overbelast blijft, neemt De Block zelf een discutabele maatregel. Twee groepen asielzoekers krijgen niet langer opvang: vluchtelingen die al in een andere Europese lidstaat asiel kregen en hier opnieuw asiel vragen, en asielzoekers die in een andere lidstaat een asielaanvraag hebben lopen, onderduiken en na zes maanden hier asiel vragen, waardoor ons land verantwoordelijk wordt.

Volgens professor migratierecht ­Ellen Desmet (UGent) is er geen wettelijke basis om deze mensen opvang te weigeren, omdat dit niet in de opvangwet voorzien is. ‘Het parlement zou de opvangwet kunnen aanpassen, maar ze is de omzetting van een Europese richtlijn die bepaalt in welke gevallen de ­materiële opvang beperkt of ingetrokken kan worden. Vluchtelingen die al in een ander land asiel hebben gekregen, zijn daar niet bij. Als je de opvangwet aanpast, is dat dus in strijd met de Europese regelgeving.’

Ook de ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt de maatregel in strijd met het recht op opvang.

In een reactie zegt De Block dat de maatregel binnen de wet blijft. ‘In ­tegenstelling tot de quota, die door de Raad van State illegaal bevonden werden, stoppen de registratie en de behandeling van de asielaanvraag niet, alleen de misbruikers worden geviseerd. Bovendien zal Fedasil een weigering tot opvang telkens op in­dividuele basis beoordelen, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de betrokken personen.’