Uber heeft dan toch geen plannen voor Leuven

De Amerikaanse taxidienst Uber had op zijn website aangekondigd dat het Leuven en Namen toevoegt aan zijn Belgische netwerk. Ten onrechte, zo blijkt, want Uber heeft de steden opnieuw verwijderd.

De Amerikaanse taxidienst Uber breidt zijn Belgische activiteiten (voorlopig) nog niet uit naar Vlaanderen en Wallonië. Op zijn website had Uber aangekondigd dat het ook in Leuven en Namen mogelijk zou worden om een Uber-taxi te bestellen. Maar nadat het bericht was verspreid, heeft Uber zijn website opnieuw aangepast. Uber wil ook geen commentaar kwijt over de reden waarom Leuven en Namen werden aangekondigd op de officiële website.

Ook voor Leuven kwam het bericht als een verrassing, zegt Johan Geleyns (CD&V), die als schepen bevoegd is voor de taxisector. 'Door het nieuwe Vlaamse taxidecreet hoeft Uber zich niet bij ons aan te melden', zegt hij. 'Leuven stelt hoge eisen aan zijn taxibedrijven en dat willen we zo houden.'

Nieuw taxidecreet

Dat Uber zou uitbreiden naar Vlaanderen, wordt al een tijdje gefluisterd. Ook Uber-chauffeurs zelf horen naar eigen zeggen dat er uitbreidingsplannen zijn. Door het nieuwe taxidecreet van de Vlaamse regering, dat sinds 1 januari van kracht is, is het makkelijker geworden voor nieuwe spelers om in de taxisector actief te worden. Maar het bedrijf heeft steeds de boot afgehouden en wil zich in eerste plaats concentreren op Brussel..

Uber werd in 2009 opgericht en kwam in 2014 naar Brussel. In het begin kon eender welke particulier met zijn wagen ritjes uitvoeren. Maar een rechter verbood de taxidienst en Uber moest zich terugtrekken uit de hoofdstad. De Amerikanen pasten de regels aan, waardoor chauffeurs sinds 2015 over een vergunning moesten beschikken. In en rond Brussel rijden ondertussen zo’n 1.800 Uber-taxi’s rond.