Een Boeing 737 van een Oekraïense luchtvaartmaatschappij is woensdag na het opstijgen uit de Iraanse hoofdstad Teheran gecrasht als gevolg van technische problemen, waarbij alle 176 inzittenden overleden zijn. Dat meldt het Iraanse staatspersagentschap IRNA. Aan boord zaten overwegend passagiers uit Iran en Canada.

Reddingsteams werden gestuurd naar een gebied in de buurt van de Imam Khomeini luchthaven, waar de Boeing 737 van Ukraine International Airlines (UIA) crashte. Dat verklaarde woordvoerder van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie Reza Jafarzadeh aan de staatstelevisie. De zwarte dozen van het neergestorte vliegtuig werd gevonden. In een modern passagiersvliegtuig zitten steeds twee zwarte dozen: een die de vluchtgegevens opslaat en een die de gesprekken in de cockpit opneemt. Ze zijn erg belangrijk om de juiste oorzaak van een crash te kunnen achterhalen.

Eerder was sprake van 180 passagiers, uit de gegevens die het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken vrijgeeft blijkt dat het om 176 mensen gaat. Van de inzittenden kwamen er 82 uit Iran, 63 uit Canada, 11 (van wie 9 bemanningsleden) uit Oekraïne, 10 uit Zweden, 4 uit Afghanistan, 3 uit Duitsland en 3 uit Groot-Brittannië. 'Volgens voorlopige gegevens zaten er 167 passagiers en 9 crewleden aan boord', laat de luchtvaartmaatschappij Ukraine International Airlines weten. De maatschappij zal de passagierslijst publiceren eens er bevestiging is dat de mensen wel degelijk aan boord waren.

Staatspersagentschap IRNA meldt dat er geen overlevenden zijn. De oorzaak van de crash is volgens Iran een technisch mankement.

De maatschappij laat nog weten dat de vlucht werd uitgevoerd met een Boeing 737-800 NG (met registratie UR-PSR). Het toestel was nog maar drie jaar oud, Ukraine International Airlines was de eerste gebruiker, en het laatste onderhoud vond plaats op 6 januari 2020. Het toestel vertrok om 6.10 uur lokale tijd vanop de luchthaven van Teheran, met bestemming Kiev, maar na enkele minuten verdween het van de radar.

Het gaat dus om een Boeing 737-800 NG, niet om de 737 MAX, waarvan er vorig jaar twee gecrasht zijn, met 346 doden tot gevolg. Alle vliegtuigen van dat type staan sinds maart aan de grond, tot er duidelijkheid is over eventuele technische mankementen. De productie van de 737 MAX is sinds begin dit jaar opgeschort.

Net vliegverkeer geschorst

Volgens de eerste berichten zou de vliegtuigcrash niets te maken hebben met de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse luchtmachtbasissen in Irak, al steeg het vliegtuig vlak na de aanvallen op. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) had alle Amerikaanse civiele luchtvaart geschorst in de Perzische Golf, de Golf van Oman, Irak en Iran. ‘Wegens verhoogde militaire activiteit en stijgende politieke spanning zullen geen Amerikaanse burgervliegtuigen meer in de regio mogen vliegen’, klonk het.