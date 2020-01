Volgens Racing Point F1-teambaas Otmar Szafnauer bestaat het gevaar dat de Formule 1 door de nieuwe regels in 2021 trager zal zijn dan de Formule 2.

Er is in de F1, traditiegetrouw zoals bij elke nieuwe Concorde-overeenkomst, al veel te doen geweest om de nieuwe regels die zullen ingaan vanaf 2021. Die moeten ervoor zorgen dat de races spannender worden en dat er meer gelijkheid komt op financieel gebied zodat kleinere teams zoals Racing Point competitiever worden.

Otmar Szafnauer van Racing Point vreest echter dat de nieuwe regels grote gevolgen zullen hebben en dat de Formule 2 wel eens sneller zou kunnen worden dan de Formule 1. Dat zou alleszins geen goed nieuws betekenen voor een sport die moet doorgaan voor het summum van de autosport.

In een gesprek met ‘Motorsport-total’ werpt de Amerikaan zijn blik op de regelwijzigingen en laat hij weten of hij er al dan niet tevreden mee is.

"Ik zou dat moeten zijn maar ik ben bang dat we de sport te veel afzwakken,” aldus Szafnauer. “Want het is een misvatting dat iedereen kan winnen op elke zondag."

"Als we zes seconden per ronde trager gaan rijden is het geen Formule 1 meer. En voor je het weet, moeten we de Formule 2 vertragen."

Als dat waar is zal een Formule 2-team met een kleinere investering sneller zijn dan een Formule 1-bolide.

"In de Formule 2 kost een auto twee miljoen dollar,” gaat de Amerikaan verder. “Maar als we niet opletten in 2021, zullen de Formule 2 auto's waar je twee miljoen aan uitgeeft sneller zijn dan die waar we 200 miljoen dollar aan uitgeven. Dan klopt er iets niet."

Als we de rondetijden bekijken tijdens de laatste GP van het seizoen in Abu Dhabi en we houden rekening met een verlies van zes seconden is de Formule 1 nog steeds sneller dan de Formule 2.

Lewis Hamilton was met zijn pole position vijftien seconden sneller dan de snelste Formule 2-bolide en zelfs Robert Kubica was als laatste op de F1-grid nog tien seconden sneller.

Als het van Szafnauer afhangt zou hij liever zien dat het budgetplafond wat strenger aangepakt wordt, met een kleiner budget wint immers de slimste. Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat het budgetplafond had moeten ingevoerd worden voor de nieuwe regels, om een uitgavenoorlog te voorkomen in 2020.

"Ik ben het eens met het standpunt van Horner dat het budgetplafond al voor de wijziging van de regels had moeten gelden, zodat er geen jaar met hoge uitgaven zou zijn. Ik zou het een beetje anders hebben gespreid: eerst de budgetplafond en dan de nieuwe regels,” besluit Szafnauer.

