Weekend eindigt zwaarbewolkt met kans op regen

Zondag wordt het na de middag overwegend zwaarbewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Maxima van 4 tot 8 graden. Zondagavond en -nacht nog altijd zwaarbewolkt met mogelijk een enkel spatje regen. In de Ardennen kans op aanvriezende mist. Minima van -2 tot +4 graden.

Maandag wordt het droog en eerst grijs, later zonnig. Maxima rond 5 of 6 graden in het centrum. Dinsdag, na de nachtelijke doortocht van een storing, zachter en wisselvallig met enkele buien. Maxima tussen 5 en 9 graden.

Woensdag en donderdag is overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen. Zachte maxima tot 12 à 13 graden in Vlaanderen.

Vrijdag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met aanvankelijk nog kans op wat regen. Maxima tussen 6 en 10 graden met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Zaterdag zou het droog blijven met opklaringen en wolkenvelden. Maxima tussen 4 en 7 graden bij een zwakke en later soms matige zuidenwind.

Ook zondag zou het gedeeltelijk bewolkt en meestal droog blijven met maxima tussen 4 en 7 graden.