Duikers van de brandweer van Vilvoorde hebben zondagvoormiddag het lichaam van de vermiste Frederik Vanclooster (21) teruggevonden in het kanaal van Vilvoorde.

Frederik Vanclooster (21) verdween op nieuwjaarsdag, na een feest in de Kruitfabriek. Nadat eerst de buurt rond de Kruitfabriek was afgezocht, concentreerde de Cel Vermiste Personen de zoektocht op het kanaal van Vilvoorde.

Duikers van de brandweer zochten met hulp van de Cel Vermiste Personen zondagvoormiddag de oevers van het kanaal af. Daar vonden ze het lichaam van de jongeman op een dertigtal meter van de ingang van de Kruitfabriek in het kanaal. 'Deze morgen heeft een groep brandweermannen de zoektocht vrijwillig voortgezet, vlak aan de Kruitfabriek in het water. Op de plek waar eerder intensief werd gezocht', de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.

#Feedback - Het lichaam van Frederik VANCLOOSTER, verdwenen in Vilvoorde op 01/01/20, werd aangetroffen. Bedankt voor uw medewerking. — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) January 5, 2020

Dagenlang werd in Vilvoorde en vooral in het kanaal naar de vermiste jongeman gezocht. De politie zocht met de hulp van vrijwilligers eerst het grondgebied van Vilvoorde af, zonder resultaat. Daarna werd vooral gekeken naar het kanaal. De zoektocht was erg moeilijk, omdat er veel rommel op de bodem ligt. Donderdag als vrijdag werden sonarboten ingezet om een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde af te zoeken. Die zoektochten hadden geen resultaat opgeleverd.

Zaterdag zocht de federale politie dan met een helikopter de Zennebedding af tussen Vilvoorde en het Zennegat in Mechelen, terwijl de Brusselse brandweer een zoekactie uitvoerde op het kanaal Brussel-Schelde, tussen het viaduct van de Brusselse Ring en de Kruitfabriek. Uiteindelijk vond de brandweer de jongeman terug op in het kanaal.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze doodsoorzaak is, maar alles wijst in de richting van een ongelukkige val.