Opnieuw zoekacties naar vermiste student op kanaal

Op het kanaal Brussel-Schelde vinden zondag dan toch opnieuw zoekacties plaats naar Frederik Vanclooster, de 21-jarige jongeman die in de nacht van 31 op 1 januari verdween.

De brandweer van Vilvoorde bood vrijwillig aan om op zondag toch verder te zoeken naar de vermiste student. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd bij de brandweer. Eerder was aangekondigd dat er tot dinsdag zou gewacht worden om de zoektocht op het kanaal verder te zetten. Ook duikers van de Brusselse brandweer nemen opnieuw aan de zoekactie deel.

De politie zocht met de hulp van vrijwilligers het grondgebied van Vilvoorde af, zonder resultaat. Daarna werd vooral gekeken naar het kanaal. De zoektocht is daar erg moeilijk, omdat er veel rommel op de bodem ligt.

Donderdag als vrijdag werden sonarboten ingezet om een groot deel van het kanaal Brussel-Schelde af te zoeken. Die zoektochten hadden geen resultaat opgeleverd.

Zaterdag zocht de federale politie dan met een helikopter de Zennebedding af tussen Vilvoorde en het Zennegat in Mechelen, terwijl de Brusselse brandweer een zoekactie uitvoerde op het kanaal Brussel-Schelde, tussen het viaduct van de Brusselse Ring en de Kruitfabriek.

De lokale politie van Vilvoorde blijft de komende dagen rond het kanaal patrouilleren. Ze roept iedereen die iets zou zien langs, aan of in het water ook op om in dat geval de politie te verwittigen, zelfs bij twijfel.

Opsporingsbericht

De politie verspreidde donderdag al een opsporingsbericht. ‘Op woensdag 1 januari 2020 rond 3 uur werd de 21-jarige Frederik Vanclooster voor het laatst gezien aan de Steenkaai in Vilvoorde. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. Frederik is 1,94 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en draagt een bril met ronde glazen. Op het moment van de verdwijning droeg hij een bruine fluwelen broek, een blauw geruit hemd, een grijze trui en een donkerblauwe winterjas.’

‘Frederik was een plichtsbewuste jongen’, zei Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. ‘Dat leren we uit alle gesprekken met vrienden en familie. Hij was bezig met zijn studies en was heel geëngageerd. Hij was geen losbol, geen pipo die zich van het leven niets aantrok. Frederik zou nooit zomaar verdwijnen zonder een bericht na te laten. Daar kunnen we wel zeker van zijn.’