Dit zijn de troonopvolgers van Queen Elizabeth

Om het nieuwe decennium in te luiden geven de Britse royals een portret vrij van koningin Elizabeth II met haar troonopvolgers prins Charles, prins William en prins George.

De vier poseren in de troonzaal van Buckingham Palace. De foto werd in de week voor kerst genomen, maar nu pas vrijgegeven. Het is het tweede officiële portret van de vier generaties samen. Koningin Elizabeth is ondertussen 93 en staat centraal op de foto, genomen door Ranald Mackechnie, met haar typerende handtas bij zich.

Foto: EPA-EFE

De vorige werd gemaakt naar aanleiding van de negentigste verjaardag van de Queen in 2016. Toen werd van de foto ook een postzegel gemaakt.

Foto: AP/RANALD MACKECHNIE

Meer recent werden de vier samen gespot toen ze vlak voor kerst koekjes bakten in de muziekkamer van het paleis. De ‘koninklijke’ cakes van de queen en co worden pas in 2020 uitgedeeld, samen met andere desserts. Geen zorgen, de cake staat erom bekend lang vers te blijven.