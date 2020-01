Quinten Hermans zal zondag niet deelnemen aan de zevende en voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee in Brussel. De kopman van Tormans Cyclo Cross Team is ziek en wil het BK van volgende week zondag in Antwerpen niet in het gedrang brengen. De DVV Trofee was van in het begin van het seizoen al geen doel voor Hermans, die pas 21e staat in de tussenstand op 23:46 van leider Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal).