Jan Jambon (N-VA): ‘Ik wil een tegenwicht brengen voor het negatieve’

De nieuwe Vlaamse regering ging dan wel met horten en stoten van start, maar minister-president Jan Jambon (N-VA) kijkt verder. Jambon wil pas over zestig maanden beoordeeld worden, zegt hij in een uitgebreid interview in ‘De Zondag’. Hij hoopt dan de negatieve bladzijde omgedraaid te hebben, en een positief Vlaanderen op de kaart te hebben gezet. Want een onafhankelijk Vlaanderen, dat is nog niet voor morgen, dat beseft ook Jambon.

‘Omdat ik goed zot ben.’ Het lachende antwoord van Jambon op de vraag waarom hij vijftien jaar geleden de politiek instapte, is veelzeggend. De wittebroodsweken van zijn Vlaamse regering verlopen niet bepaald vlekkeloos. Maar toch wil de minister-president positief blijven. Erg positief, zelfs. ‘Ik wil de negatieve bladzijde omslaan en vooruit kijken’, aldus Jambon. ‘Vlaanderen is wereldtop in zoveel dingen. In China kijken ze vol verwondering naar wat wij doen op het vlak van artificiële intelligentie, op het vlak van farmaceutica, noem maar op. Onze tewerkstelling was nooit zo hoog. Dát discours wil ik brengen. Veel mensen focussen op het negatieve. Ik wil een tegenwicht bieden, die balans herstellen. Vlaanderen is een mooi land om te leven.’

En dus vraagt Jambon tijd. ‘We zijn amper drie maanden bezig. Ik heb de ambitie om zestig maanden voort te doen. Daarna wil ik gequoteerd worden, mag het? Ik ben ervan overtuigd dat deze regering potten kan breken. We zullen hard moeten werken om het vertrouwen in de politiek te herstellen, maar het kán. Hetzelfde voor dat onbehagen, dat onmiskenbaar aanwezig is. Dat kán weggewerkt worden.’

Federale regering

Het blijft intussen wel wachten op een nieuwe federale regering. Paarsgroen, al dan niet met CD&V, lijkt momenteel de meest voor de hand liggende coalitie, maar Jambon vreest dat zo’n scenario een nefast effect zou hebben op het vertrouwen in de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V. ‘Dan ga ik mijn vicepremiers eens diep in de ogen moeten kijken. Dat wordt sowieso niet makkelijk. Het zou veel makkelijker zijn mochten de Vlaamse coalitiepartners ook federaal aan één zeel trekken.’

Ook het scenario van nieuwe verkiezingen duikt intussen her en der op. Maar dat zou volgens Jambon niets oplossen. ‘Níets. De extremen zouden alleen maar groter worden. En wat dan? Er is een oplossing, hè. Laten we dat niet vergeten. Het confederale model is dé oplossing voor de onbestuurbaarheid. Dat kan nu ingevoerd worden. Dat hoeft niet met nieuwe verkiezingen. Dat vraagt alleen politieke wil en staatsmanschap.’

Onafhankelijk Vlaanderen

Jambon bevestigt dan ook dat hij nog steeds een onafhankelijk Vlaanderen wil. ‘Dat klopt. Dat wil mijn partij ook. Alleen is daar op dit moment te weinig draagvlak voor, vrees ik.’ Vraag is of Jambon als Vlaams minister-president het communautaire debat opnieuw moet aanzwengelen. ‘Ik weet dat niet. Wat nu gebeurt op federaal vlak, dát geeft het communautaire debat meer schwung. Dat zorgt ook voor meer draagvlak voor confederalisme. Ik voel dat elke dag aan den lijve. Meer en meer mensen zien dat dit land onbestuurbaar is geworden. Maar de Vlaamse regering moet vooral tonen dat ze goed beleid kan voeren.’