Elise Mertens start seizoen met zege tegen Tsurenko

Elise Mertens (WTA-17) is zondag in Shenzhen (775.000 dollar) met een zege tegen Lesia Tsurenko (WTA-73) aan haar seizoen begonnen. De 24-jarige Limburgse versloeg de 30-jarige Oekraïense in 1 uur en 32 minuten met 6-3 en 6-3.

In de achtste finales neemt Mertens, derde reekshoofd op het hardcourt in China, het op tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense Sorana Cirstea (WTA-74) en de Chinese Wang Xiyu (WTA-144).

Het is de eerste keer dat Mertens deelneemt in Shenzhen. Vorig jaar startte ze haar seizoen in het Australische Brisbane (899.500 dollar), waar ze al in de eerste ronde uitgeschakeld werd door de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-9).