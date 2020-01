Vuur eist nog een leven na ‘vreselijke dag’ in Australië, kritiek zwelt aan

Naast de honderden huizen die verwoest werden door de bosbranden in het zuidoosten van Australië, liet in de nacht van zaterdag op zondag lokale tijd een man het leven. Door de extreme hitte en gevaarlijke omstandigheden was zaterdag een ‘vreselijke dag’, zegt de brandweer.

De 47-jarige man kwam om door een hartstilstand toen hij een vriend hielp zijn woning te beschermen in Batlow, ten zuidwesten van Canberra in de staat New South Wales (NSW), meldt de politie zondagochtend. In totaal vielen bij de bosbranden in het land al 24 doden, onder wie 3 brandweermannen.

Zaterdag liepen de temperaturen in de staten NSW, Victoria en Zuid-Australië op tot boven de 40 graden. In sommige delen van Sydney was het 48 graden en waren er windstoten tot 80 kilometer per uur. Het is nog niet mogelijk om de exacte schade op te meten, maar volgens de autoriteiten zijn honderden huizen verwoest en is tienduizenden hectaren land opgebrand.

Bepaalde delen van NSW zaten zondagochtend zonder stroom. In de staat woeden er 170 bosbranden. Voor twee geldt de noodtoestand.

In Victoria worden op verschillende plaatsen evacuaties uitgevoerd met hulp van het leger. In de staat zijn zondag zes mensen vermist. Er woeden vijftig branden, voor zes daarvan is het alarmniveau van kracht.

Kritiek

‘Het was een verschrikkelijke dag gisteren’, stelt het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons. Zondag zijn de temperaturen wat gedaald, maar toch zijn de omstandigheden nog ‘wispelturig’ in de buurt van verschillende bosbranden. Verschillende brandweermannen uiten kritiek op het beleid van premier Scott Morrison.

Het hoofd van de landelijke brandweer (RFS) van NSW, Shane Fitzsimmons, uitte zondag kritiek op de communicatie van de regering. Hij vond het jammer dat hij via de media had moeten horen dat Morrison 3.000 reservisten van het leger oproept om de brandweer te helpen. Dat is volgens hem een ‘gebrek aan elementaire professionele hoffelijkheid’. Enkele dagen geleden weigerde een brandweerman nog de hand te schudden van de premier toen hij een bezoek bracht aan een getroffen gebied.

Morrison reageert dat heeft het nu geen zin heeft om met de beschuldigende vinger te wijzen. ‘Ik heb kritiek gekregen van de groene partij, van weet ik veel wie maar dat helpt niemand op dit moment vooruit’, vindt de premier.

Queen Elizabeth ‘diep bedroefd’

De Britse Queen Elizabeth II zegt dat ze ‘diep bedroefd’ is door de aanhoudende bosbranden in Australië en dat ze bidt voor de hulpverleners.

‘Mijn dankbaarheid gaat uit naar de hulpdiensten en iedereen die zijn eigen leven in gevaar brengt om gemeenschappen in nood te helpen’, schrijft ze. ‘Prins Philip en ik denken aan en bidden voor alle Australiërs in deze moeilijke tijden’.

Australië is een voormalige Britse kolonie., maar koningin Elizabeth II is nog het officiële staatshoofd van het land.

Haar kleinzoon prins Harry en zijn echtgenote Meghan, die vorig jaar Australië bezochten, uitten hun bezorgdheid over het land. ‘Het is gemakkelijk om je hulpeloos te voelen, maar er is altijd iets wat je kan doen’, verklaart het echtpaar op de sociale media.