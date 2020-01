Jacqueline Sioen, medeoprichtster Sioen Industries, overleden

Jacqueline Sioen, medeoprichtster en bestuurster van Sioen Industries, is zaterdag onverwacht overleden, zo melden haar dochters Michèle, Danielle en Pascale. Ze werd 77 jaar oud.

Jacqueline Zoete-Sioen richtte samen met wijlen haar echtgenoot Jean-Jacques ‘Jacky’ Sioen in 1960 het bedrijf Sioen Industries op in het West-Vlaamse Ardooie. Zeven jaar later opende ze een confectieatelier voor de productie van beschermkledij, dat ze ook zelf leidde. Vandaag is het beursgenoteerde bedrijf wereldmarktleider in technisch textiel, professionele beschermkledij en fijnchemicaliën.

In 1998 kocht de familie Château Marzelle, grand cru classé in Saint-Emilion, dat Jacqueline zelf leidde sinds het overlijden van haar man in 2009. Ook bij Sioen Industries bleef ze tot vandaag bestuurder.

Het koppel heeft drie dochters, onder wie gewezen VBO-voorzitster Michèle Sioen, die na de dood van haar vader de leiding van het bedrijf overnam.

‘Toen mijnheer Sioen in 2009 stierf, wisten we het al: achter ieder groot man staat een grote, sterke vrouw. Sterk leek wel een eufemisme als het in één zin gebruikt werd met mevrouw Sioen. Niets was haar te veel. Ze kende alle dossiers door en door. Werkte harder en langer dan wie ook. Ze was kritisch maar beschikte tegelijk over een wonderlijke gave om de zaken steeds positief te zien en om altijd te werken naar een goede uitkomst’, aldus het overlijdensbericht dat werd uitgestuurd door het bedrijf.

‘Ze was de mater familias, de rots in de branding, de harde hand in een zachte handschoen, een inspirator, iemand waar we naar op keken en waar we trots op waren.’