Oostenrijkse Groenen keuren coalitie met ÖVP goed

In Oostenrijk hebben Die Grünen tijdens een partijcongres het licht op groen gezet voor een regeringscoalitie met de conservatieve ÖVP van premier Sebastian Kurz. Een overweldigende meerderheid van 93,18 procent van de 276 afgevaardigden gaf zaterdag zijn fiat, waarmee het laatste obstakel voor de eerste regeringsdeelname van de groene partij uit de weg is geruimd.

De nieuwe Oostenrijkse regering, met opnieuw Sebastian Kurz aan het hoofd, zal dinsdag al de eed afleggen bij president Alexander Van der Bellen. Ze bestaat naast Kurz uit tien ÖVP- en vier Groene ministers. Werner Kogler, de voorzitter van De Groenen, wordt vicepremier. Voor het eerst zal de Oostenrijkse regering uit meer vrouwen dan mannen bestaan.

Details uit het regeerakkoord van de twee partijen raakten eerder deze week al bekend. Zo wil de regering-Kurz II Oostenrijk ten laatste tegen 2040 klimaatneutraal maken, tien jaar eerder dan de ambitie van de Europese Unie. De partijen kwamen voorts ook onder meer nog een ‘nieuwe migratiestrategie’ overeen.

Dat De Groenen nu in een regering stappen is opmerkelijk, aangezien de partij bij de parlementsverkiezingen in 2017 de kiesdrempel van vier procent niet haalde. Na het uiteenvallen van Kurz I - met naast de ÖVP ook de extreemrechtse FPÖ - in mei 2019 wegens Ibizagate, kwam het in september tot een nieuwe stembusgang. Daarbij haalden De Groenen 13,9 procent van de stemmen. De ÖVP scoorde ondertussen ook beter en haalde 37,5 procent binnen.