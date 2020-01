4.750 ijsberen op traditionele nieuwjaarsduik in Oostende

In Oostende hebben zaterdagnamiddag ongeveer 4.750 mensen deelgenomen aan de jaarlijkse nieuwjaarsduik. Het zeewater van een slordige zeven graden Celsius schrikte de ijsberen duidelijk niet af.

De nieuwjaarsduik is sinds de eerste editie in 1987 stilaan uitgegroeid tot een echte traditie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. De deelnemers doken vanaf 12 uur op aan het strand ter hoogte van De Drie Gapers. De opzwepende muziek zorgde voor de nodige opwarming.

Na het startschot door burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) rende de veelkleurige meute om 15 uur naar de Noordzee voor een frisse duik. De ijsberen moesten hierbij een stevige wind en een water- en buitentemperatuur van 7 à 8 graden trotseren. Achteraf konden de deelnemers zich wel verwarmen aan soep en aan een glaasje jenever.

In totaal lokte het evenement evenveel deelnemers als in 2019. ‘Alles is vlot verlopen. Voor de veiligheid mochten de mensen wel maar tot aan hun knieën in het water’, aldus Lieze Lamotte van organisator Golazo. Die veiligheidsmaatregel werd ook vorig jaar al genomen, omdat de wind ook toen voor een woelige zee zorgde.

Het evenement lokte ook enkele duizenden kijklustigen naar de dijk van Oostende.

Foto: dji

Foto: BELGA

Foto: BELGA