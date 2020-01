Burgemeesters willen tramverbinding tussen Hasselt en Genk

De Genkse burgemeester Wim Dries en zijn Hasseltse collega Steven Vandeput dromen allebei van een tramverbinding tussen de twee Limburgse steden, als oplossing om het autoverkeer terug te dringen. Dat zeggen ze in een dubbelinterview met ‘Het Belang van Limburg’.

Zowel Vandeput als Dries willen de levenskwaliteit verhogen in hun stad, onder meer door het autoverkeer terug te dringen. Beide steden zetten de komende jaren in op het fietsverkeer, maar de burgemeesters menen dat van een tramverbinding tussen Hasselt en Genk veel problemen kan oplossen.

‘We hebben goede stations, maar te weinig treinverbindingen. Op dat vlak ben ik nogal een voorstander van Spartacuslijn 2, Hasselt-Genk-Maasmechelen’, legt Dries uit in Het Belang van Limburg, een verwijzing naar de geplande sneltram tussen Hasselt en Maastricht, de zogenaamde Spartacuslijn, waarvoor de werken dit jaar worden aangevat. ‘Ik vind dat een sterke lijn, waar je een heel verbindingsnet aan kan ophangen.’

Vandeput deelt die visie: ‘De grote vervoersspanning in Limburg zit tussen Hasselt en Genk. De rest van Limburg zou dat beter een keer beseffen. Of je nu vanuit het westen of het zuiden komt, je kan eenvoudig in Hasselt raken. Vanuit het noorden en het Maasland, raak je vlot in Genk. Als we als provincie echt vooruit willen, moeten we inzetten op een goede verbinding tussen Hasselt en Genk. Van daaruit heb je aansluiting met de rest van de wereld.’

De burgemeester van Hasselt laat in het midden of dat via sporen moet. ‘Maar het moet duurzaam zijn en een grote regelmaat en hoge frequentie hebben. Als er ergens een verbinding moet komen waar je vier keer per uur kan op- of afstappen, dan is het tussen Hasselt en Genk. Alleen dan krijg je mensen overtuigd om met de wagen uit het centrum te blijven.’

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is het idee genegen en zegt in een reactie aan VRT dat er geld voor is voorzien in het huidige regeerakkoord. 'Laten we er snel werk van maken', klinkt het.