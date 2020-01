Mathieu van der Poel volgt zichzelf op als winnaar in Gullegem. Hij haalt het voor Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel en Wout van Aert.

Ook in de veldrit van Gullegem stond er zaterdag geen maat op Mathieu van der Poel. De 24-jarige wereldkampioen was in de West-Vlaamse cross (geen klassement) een klasse te sterk voor de tegenstand. Van Aert toonde in Gullegem echter dat hij opnieuw een stap vooruit heeft gezet in vergelijking met vorige week in Loenhout en zal moed hebben gevat voor het BK van komend weekend in Antwerpen. Van Aert finishte uiteindelijk als vierde, achter Vanthourenhout (tweede) en Van Kessel (derde).

De achttiende zege van Van der Poel was uiteraard geen verrassing. De manier waarop - halfweg koers iedereen uit het wiel rijden en de voorsprong stelselmatig opvoeren - ook niet. Maar de talrijke fans in West-Vlaanderen kregen in de eerste helft van de cross wel spektakel voor hun geld. Het was immers Van Aert die het beste weg was in Gullegem. In zijn tweede cross na zijn comeback reed de voormalige wereldkampioen twee ronden aan de leiding en kon hij tot in de vijfde ronde aanklampen bij een kopgroep met Van der Poel, Vanthourenhout en Van Kessel.

Maar iets voorbij halfweg was het beste er vanaf bij Van Aert. Net op het moment dat Van der Poel zijn definitieve raid richting zege inzette, schoof zijn eeuwige rivaal onderuit in de materiaalpost. De Nederlander freewheelde naar de overwinning. Aan de meet hield hij zeventien seconden over op Vanthourenhout, die Van Kessel klopte in de sprint voor de tweede plaats. Een dikke twintig seconden later bolde Van Aert als vierde over de meet.