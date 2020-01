Australië zet 3.000 soldaten in bij bosbranden

In Australië worden 3.000 militairen ingezet om de hulpdiensten bij te staan in de strijd tegen de bosbranden. In Penrith, een voorstad van Sydney, werd zaterdag een recordtemperatuur van 48,9 graden Celsius gemeten.

Bij de bosbranden die in september startten, is al meer dan vijf miljoen hectaren land in de vlammen opgegaan. En het gevaar is nog lang niet geweken. Hoge temperaturen en sterke winden hebben zoals verwacht het vuur opnieuw aangewakkerd.

Zowel New South Wales als Victoria heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dat betekent dat de autoriteiten mensen kunnen verplichten hun huis te verlaten. De brandweer riep mensen die in de gevarenzone wonen vrijdag ook op om meteen te vertrekken. Het gaat om zo’n 100.000 mensen.

De hulpdiensten worden voortaan bijgestaan door 3.000 militairen. ‘Ik wil benadrukken dat het Australische leger al geholpen heeft... We zullen de strijdkrachten verder inzetten’, verklaarde premier Morrison. De regering zal verder 20 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) vrijmaken om vier blusvliegtuigen te lenen.

Volgens defensieminister Linda Reynolds is het de eerste keer dat reservisten verplicht ingezet worden. Bedoeling is dat ze medische en civiele hulp bieden bij rampen.

Op Kangaroo Island, een populaire toeristische bestemming, zijn twee mensen om het leven gekomen nadat de situatie er vrijdagnamiddag escaleerde, zo meldt de minister-president van de staat, Steven Marshall. ‘Het forensisch team is onderweg en als we meer informatie hebben, zullen we die bekendmaken.’ In totaal vielen al 23 doden sinds de bosbranden vier maanden geleden uitbraken.

Stroomonderbreking

De bosbranden bedreigen nu ook de elektriciteitsbevoorrading in Syndey en in andere delen van de staat New South Wales. Matt Kean, de minister van energie van New South Wales, zegt dat de hoogspanningslijnen in de Snowy Mountains, in het zuiden van de staat, beschadigd zijn door de bosbranden. Hij verwacht daardoor vanaf 18 uur (lokale tijd) problemen met de elektriciteitsvoorziening.

Om stroomonderbrekingen te voorkomen, wordt aan de inwoners gevraagd om het gebruik van elektriciteit zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt aangeraden om de pompen in zwembaden uit te schakelen, de lichten in onbemande kamers te doven en om geen was- en afwasmachines te gebruiken.

Paul Italiano, de directeur van energiebedrijf TransGrid, zegt dat er zich momenteel nog geen problemen voordoen. Het systeem staat wel ‘onder druk’, zo beklemtoont hij.

In New South Wales wonen in totaal acht miljoen mensen. Bijna twee derde daarvan woont in Sydney of in de voorsteden van de metropool.