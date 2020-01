Medewerkster Belgische ambassade in Tunesië in de cel voor visumfraude

De Brugse raadkamer heeft vrijdagochtend de aanhouding van een vrouw met een maand verlengd op verdenking van gesjoemel bij het toekennen van visa. Dat zou gebeurd zijn via haar job bij de Belgische ambassade in de Tunesische hoofdstad Tunis.

Het is niet bekend hoe de visumfraude precies zou zijn gepleegd. In totaal zou wel sprake zijn van tientallen onterecht uitgereikte visa, maar het is niet duidelijk hoeveel mensen er effectief op die manier naar België zouden zijn gekomen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit.

De verdachte werd eind december opgepakt op de luchthaven van Zaventem. Ze werd daarna ook aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. De raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat de vrouw minstens een maand langer in de cel moet blijven. Haar advocaat Frank Scheerlinck wenste na de zitting van de raadkamer geen toelichting te geven bij het dossier.