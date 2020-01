Qassem Soleimani, de Iraanse topgeneraal die vrijdag door de Verenigde Staten gedood werd bij een raketaanval in Bagdad, wordt zaterdag begraven. Amerikaans president Trump liet vrijdagavond weten dat dat het ging om ‘een actie om een oorlog te stoppen, niet om een oorlog te starten’.

Duizenden Irakezen kwamen zaterdag de straat op voor de begrafenis van de Iraanse generaal Qassem Soleimani en Abou Mehdi al-Mouhandis, zijn belangrijkste luitenant in Irak, die omkwamen bij een Amerikaanse aanval. Ze scandeerden daarbij

onder andere 'dood aan Amerika' en zwaaiden met Iraakse vlaggen en met de vlag van de Iraakse sjiitische paramilitairen van de PMF (Popular Mobilisation Forces), die door Iran gesteund worden.

De begrafenisstoet vindt plaats in het district Kazimiya in Bagdad, waar een sjiitisch heiligdom is. Daarna volgt een officiële nationale begrafenis in de groene zone in Bagdad in aanwezigheid van veel Iraakse leiders.