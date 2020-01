Geen spoor van gifmengers die grote voedingsbedrijven afpersten: ‘Alles werd uit de kast gehaald om ze te vinden’

‘Quick & Flupke’ noemden de anonieme afpersers zichzelf. Zij chanteerden voedingsbedrijven zoals Jules Destrooper, IJsboerke en het Italiaanse koffiebedrijf Lavazza met een gruwelijk vooruitzicht: 300.000 euro betalen of gif in hun eten. Waren het flauwe grappenmakers of ernstige criminelen? En hoe groot was het risico voor de bevolking? Hun identiteit blijft zo’n groot mysterie dat het federale parket beslist heeft om het onderzoek stop te zetten.