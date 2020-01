NBA. LA Lakers zijn ook te sterk voor New Orleans, triple-double voor James Harden

De Los Angeles Lakers hebben vrijdag de scalp genomen van New Orleans in de NBA. Onder impuls van Anthony Davis haalde de leider in de Western Conference het met 123-113.

Tegen zijn ex-team was Davis goed voor 46 punten en 13 rebounds. LeBron James lukte 17 punten, 15 assists en acht rebounds. De LA Lakers boekten hun vierde opeenvolgende overwinning.

De Houston Rockets, vierde in het Westen, versloeg verder Philadelphia met 118-108. James Harden lukte zijn eerste triple-double van het seizoen, met 44 punten, 11 assists en 11 rebounds. Clint Capela voegde daar 30 punten en 14 rebounds aan toe voor de Rockets. Voor de Sixers, zesde in de Eastern Conference, was het de vierde nederlaag op rij.

In het Oosten won nummer twee Boston nipt met 109-106 van rode lantaarn Atlanta. Miami, derde in de stand, kreeg een 105-85 pandoering van Orlando.

Uitslagen

LA Lakers - New Orleans 123 - 113

Phoenix - New York 120 - 112

Houston - Philadelphia 118 - 108

Boston - Atlanta 109 - 106

Orlando - Miami 105 - 85

Washington - Portland 103 - 122

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 86,1 36 31 5

2. Boston 75,0 32 24 8

3. Miami 71,4 35 25 10

4. Toronto 65,7 35 23 12

5. Indiana 62,9 35 22 13

6. Philadelphia 62,2 37 23 14

7. Brooklyn 48,5 33 16 17

8. Orlando 45,7 35 16 19

9. Charlotte 37,8 37 14 23

10. Chicago 37,1 35 13 22

11. Detroit 34,3 35 12 23

12. Cleveland 29,4 34 10 24

13. Washington 29,4 34 10 24

14. New York 28,6 35 10 25

15. Atlanta 20,0 35 7 28

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 80,0 35 28 7

2. Denver 70,6 34 24 10

3. LA Clippers 69,4 36 25 11

4. Houston 68,6 35 24 11

5. Dallas 64,7 34 22 12

6. Utah 64,7 34 22 12

7. Oklahoma City 55,9 34 19 15

8. San Antonio 42,4 33 14 19

9. Portland 41,7 36 15 21

10. Phoenix 40,0 35 14 21

11. Minnesota 38,2 34 13 21

12. Sacramento 37,1 35 13 22

13. Memphis 37,1 35 13 22

14. New Orleans 31,4 35 11 24

15. Golden State 25,0 36 9 27

Programma van zaterdag

LA Clippers - Memphis

Brooklyn - Toronto

Orlando - Utah

Cleveland - Oklahoma City

Atlanta - Indiana

Chicago - Boston

Washington - Denver

Golden State - Detroit

Milwaukee - San Antonio

Dallas - Charlotte

Sacramento - New Orleans