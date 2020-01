Spaanse kiescommissie beveelt afzetting Catalaanse minister-president Quim Torra

Quim Torra is veroordeeld wegens ongehoorzaamheid omdat hij geweigerd had om tijdens de kiescampagne de separatistische symbolen van de openbare gebouwen te halen.

De Spaanse kiescommissie heeft beslist om Quim Torra, de minister-president van Catalonië, onbevoegd te verklaren voor zijn functie als parlementslid en ook als minister-president. Volgens de statuten van de regio moet de regeringsleider een parlementslid zijn.

De aanleiding is zijn weigering om tijdens de verkiezingen van april vorig jaar, de gele linten van de separatisten van de openbare gebouwen te verwijderen. De linten verwijzen naar de Catalaanse gevangenen, die veroordeeld zijn voor hun deelname aan de organisatie van het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Torra werd daarvoor op 19 december veroordeeld voor ongehoorzaamheid en mag gedurende 18 maanden geen parlementslid meer zijn.

Een groep rechtse en extreemrechtse partijen, de Partido Popular, Ciudadanos en Vox, hadden de kiescommissie gevraagd Torra af te zetten, en zij hebben nu gelijk gekregen. De Spaanse kiescommissie heeft beslist dat Torra onmiddellijk moet opstappen als minister-president van Catalonië. Het is aan het Catalaanse parlement, waar de Independentistas de meerderheid hebben, om de afzetting door te voeren.

Torra heeft zaterdag een bijeenkomst van de Catalaanse parlement bijeengeroepen. Hij wil dat het zich beraadt over de beslissing van de kiescommissie.

Er is ondertussen flink wat onenigheid in de Catalaanse coalitie, die is samengesteld uit JXCat en ERC. De links-republikeinse Catalanen (ERC) hebben een akkoord met de socialistische leider Pedro Sánchez gesloten, die een van de komende dagen in het nationale parlement het vertrouwen voor zijn nieuwe regering zal vragen. Torra, wiens partij niet betrokken is in het overleg tussen de PSOE en ERC verwijt ERC dat ze verraad heeft gepleegd.

Junqueras

De kiescommissie besliste vrijdag ook dat Oriol Junqueras, een voormalige Catalaanse vicepresident en boegbeeld van ERC, zijn zetel in het Europees Parlement niet mag opnemen, hoewel het Europees Hof van Justitie oordeelde dat hij wel degelijk parlementaire immuniteit heeft. Junqueras zit vandaag nog altijd in een Spaanse cel. Hij is veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf wegens opruiing.

Het is de vraag of de beslissing van de kiescommissie de keuze van ERC om Sánchez te steunen, in het gedrang brengt.