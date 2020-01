Australië bereidt zich opnieuw voor op zware bosbranden dit weekend. Aan 100.000 mensen werd gevraagd om te evacueren.

Tienduizenden mensen moeten de nationale parken en de kuststreken van New South Wales en Victoria verlaten, nu de temperaturen dit weekend weer zullen stijgen tot boven de veertig graden, en hete wind weer zal oplaaien. Verwacht wordt dat de bestaande branden zullen uitbreiden, en in plaatsen waar al vuur gewoed heeft opnieuw brand kan ontstaan. ‘We kunnen het vuur niet stoppen’, zei Rob Rogers, brandweercommandant aan ABC Gippsland. ‘We kunnen de bestaande branden niet stoppen.’

Zowel New South Wales als Victoria heeft de noodtoestand uitgeroepen. Dat betekent dat de autoriteiten mensen kunnen verplichten hun huis te verlaten. De brandweer riep mensen die in de gevarenzone wonen vrijdag ook op om meteen te vertrekken. Het gaat om zo’n 100.000 mensen. ‘Dit is jullie kans om te vertrekken. Het gaat niet alleen om de brandhaarden die we al kennen, maar ook om de nieuwe die mogelijk vandaag beginnen smeulen’, zei Andrew Crisp, commissaris in Victoria aan ABC News. Volgens Crips vormen die nieuwe branden het grootste risico.

Van de 4.000 gestrande toeristen en inwoners van de afgelegen kuststad Mallacoota zijn er vrijdag 1.000 geëvacueerd. De stad is onbereikbaar met de auto. Het vuur blokkeert tal van wegen in Victoria.

De bosbranden hebben al meer dan vier miljoen hectare land en 1.000 huizen verwoest. Deze week was verwoestend: 449 huizen gingen op in het vuur aan de oostkust.

Donderdag bracht premier Scott Morrison een bezoek aan Cobargo, 180 km ten noorden van Mallacoota. Maar erg hartelijk werd Morrison daar niet ontvangen.