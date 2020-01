Lommel strikt Luxemburgs international en verhuurt Santermans aan Lierse

Lommel SK heeft vrijdag zijn eerste transfers van 2020 gerealiseerd. De Limburgse 1B-club kondigde de komst van middenvelder Chris Philipps aan. De Luxemburgse international (52 caps) komt over van Legia Warschau en tekende een contract tot het einde van het seizoen, met optie op een extra jaar. Ben Santermans wordt aan Lierse verhuurd.

Lommel kondigt Philipps aan als een polyvalente voetballer, die als verdedigende middenvelder en als centrale verdediger uit de voeten kan. De 25-jarige Luxemburger genoot zijn jeugdopleiding bij het Franse Metz. Na een uitleenbeurt aan de toenmalige derdeklasser Preussen Münster debuteerde Philipps in 2016 in de Ligue 1. In twee seizoenen kon de Luxemburger zich niet echt doorzetten. En ook bij zijn laatste club, Legia Warschau uit Polen, verzeilde Philipps in de B-kern. Lommel SK vist de 52-voudig Luxemburgs international nu op.

“Dit is een opportuniteit die we niet konden laten liggen. Wij geloven dat Philipps de Lommelse kern kwaliteit en ervaring kan bijbrengen”, vertelt sportief directeur Ronny Van Geneugden. “Bedoeling is dat we de kern gericht versterken. Een multifunctioneel type in de centrale as van het team was prioritair.”

Ben Santermans trekt naar Lierse. Foto: Dick Demey

Lommel neemt ook tijdelijk afscheid van Ben Santermans, die tot het einde van het seizoen uitgeleend wordt aan Lierse Kempenzonen. De 27-jarige verdediger moet bij de Pallieters achterin de naar Beerschot vertrokken Frédéric Frans vervangen.