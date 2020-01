Minister Peeters: ‘Pestgedrag voor reizigers De Lijn, gegarandeerde dienstverlening starten’

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) noemt de staking bij de Antwerpse dispatching van De Lijn ‘pestgedrag’ van vakbond ACOD tegenover de reiziger en De Lijn.

Door een staking van de minder dan 20 werknemers van de dispatching van De Lijn in de provincie Antwerpen rijden al hele dag zo goed als geen bussen en trams. Er is al de hele week hinder voor de reiziger door een vakbondsactie van de socialistische ACOD. In Gent rijden vanavond vanaf 20.00 uur geen bussen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is misnoegd. De minister benadrukt dat er dit jaar een nieuwe beheersovereenkomst met de openbaar-vervoermaatschappij op het programma staat, en dat er tegelijk ook een studie komt om te bekijken of De Lijn nog voldoet als interne organisator voor het kern- en aanvullende net in Vlaanderen voor de komende tien jaar.

‘De vele stakingsdagen en geschrapte ritten komen dit verhaal niet ten goede’, waarschuwt ze. Peeters wil deze maand de procedure voor de invoering van de gegarandeerde dienstverlening voor De Lijn opstarten.