Officieel: middenvelder Kristian Thorstvedt tekent tot 2023 bij Racing Genk

Zoals eerder aangekondigd is Kristian Thorstvedt de eerste winteraanwinst van Racing Genk. De 20-jarige Noorse middenvelder tekende vrijdag een contract voor 3,5 jaar, tot midden 2023. Hij komt over van Viking Stavanger.

De zoon van Erik Thorstvedt, vaste doelman van Tottenham in de periode 1989-1996 en 97-voudig international, is één van de grootste beloften van het Noorse voetbal. Hij was sterkhouder bij Viking Stavanger, scoorde tien keer in de afgelopen competitie en won vorige maand met z’n club nog de beker. Zaterdag vertrekt hij met zijn nieuwe ploegmaats voor een winterstage naar Benidorm.