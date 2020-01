STVV-trainer Milos Kostic wil “aanvallend en agressief voetbal” naar Stayen brengen

Sint-Truiden heeft vrijdagnamiddag Milos Kostic voorgesteld als de nieuwe hoofdtrainer. De 48-jarige Sloveen volgt Nicky Hayen op, die de laatste wedstrijden als hoofdcoach fungeerde na het ontslag van Marc Brys op 25 november. Hayen blijft wel lid van de technische staf, die verder uitgebreid werd met keeperstrainer Jurgen De Braeckeleer, physical coach Luciano Trani en sportief adviseur Kevin Muscat.

Kostic voetbalde als verdediger voor Svoboda, Gorica en Olimpija Ljubljana en werd op 37-jarige leeftijd trainer van de Sloveense nationale U19. Lierse plukte hem in 2014 weg bij Red Star Belgrado, waar hij assistent was. Toen het verhaal in Lier als assistent stopte, ging hij in zijn thuisland bij Krka aan de slag. Later volgde het Bosnische Zeljeznicar Sarajevo. Vanaf 2016 was Kostic coach in Griekenland bij Acharnaikos en Iraklis. Na een tussenstop bij de jeugd van Olimpija Ljubljana en het Albanese Luftëtari ging de Sloveen opnieuw aan de slag in Griekenland bij Trikala FC, alvorens hij door STVV gecontacteerd werd.

Lang moest de Sloveen er niet over nadenken om na al die jaren naar de Belgische competitie terug te keren. Hij werd door STVV aangetrokken om zijn energie en agressie die hij als speler toonde over te brengen op de huidige eerste ploeg. “Wat ik van mijn collega’s gehoord heb is dat de Truienaars agressief zijn en op het veld willen presteren en dat is ook de stijl die ik wil hanteren naar de spelers toe”, zo zei de nieuwe hoofdtrainer tijdens de korte persvoorstelling.

Kostic wil aanvallend en agressief voetbal brengen naar Stayen. “We zullen zowel met als zonder bal agressief uit de hoek komen. We zullen proberen om de tegenstanders constant onder druk te zetten. Als we de bal hebben, moeten we zo snel mogelijk, met een combinatie van passen, in de aanvalszone zien te komen, waar we gevaarlijk kunnen zijn.”

Zelf heeft hij de spelers nog niet ontmoet, maar heeft hij wel een tiental wedstrijden van de Kanaries bekeken en geanalyseerd.” We hebben nog de tijd om onze komende tegenstanders te analyseren maar eerst gaan we ons focussen op ons team.”

Dat kan in alle rust gebeuren tijdens de winterstage in Spanje, waar hij de spelers voor het eerst zal toespreken. Nu play-off 1 buiten bereik lijkt, rust er geen al te grote druk op de schouders van Kostic. “Ik beloof dat we voor ieder punt zullen vechten en we zullen wel zien op welke plaats we uitkomen. “Als je jezelf honderd procent geeft op het veld, zullen de resultaten wel komen.”

Tijdens de persconferentie gaf sportief directeur Andre Pinto ook nog mee dat er uitgekeken wordt naar enkele versterkingen op het veld. “Die vraag krijg ik dikwijls. Ik kan enkel zeggen dat we momenteel hard werken om een nieuwe speler te laten tekenen. We hebben nog niet de tijd gehad om samen met de nieuwe technische staf en Milos samen te zitten om te bekijken welke spelers er eventueel weg kunnen of welke spelers er bij moeten komen.”

Op 18 januari neemt STVV het op de 22e speeldag op tegen KV Kortrijk. In de stand is Sint-Truiden elfde, op twaalf punten van de top zes.