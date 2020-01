Hoe vriendschap het nieuwe huwelijk lijkt te worden

Vrienden knuffelen, gaan cohousen, zijn elkaars contactpersoon bij de dokter en elkaars date voor feesten. En ze sms’en elkaar hartjes en kussen. Ze lijken soms meer te worden dan zomaar vrienden.

Het zijn wankele tijden voor het huwelijk, die oude hoeksteen: we trouwen minder en later, en we gaan ook vaker uit elkaar. Zou het kunnen dat vriendschap daardoor veel meer wordt dan het siersteentje van de samenleving? Journaliste Kaat Schaubroeck zoekt het uit.

Lees hier het artikel van Kaat Schaubroeck in dSMagazine: ‘En ze waren nog lang en gelukkig bevriend.’

Journalist Kaat Schaubroeck | Gast Rika Ponnet, Beate Volker | Host Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.