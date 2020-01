Bulgarije klopt Groot-Brittannië in ATP Cup

Groot-Brittannië, zondag de volgende tegenstander voor België, is vrijdag met een 2-1-nederlaag tegen Bulgarije aan de ATP Cup in Sydney gestart.

Grigor Dimitrov (ATP-20) bezorgde zijn land het eerste punt door Daniel Evans (ATP-42) met 2-6, 6-4 en 6-1 te verslaan. Cameron Norrie (ATP-53) bracht de Britten langszij met 6-2, 3-6, 6-2 winst tegen Dimitar Kuzmanov (ATP-423). In het beslissende dubbelspel trokken Dimitrov en Alexandar Lazarov aan het langste eind na een match die tot drie uur ‘s nachts duurde en waarin ze twee matchballen redden. Het werd 7-6 (7/5), 6-7 (2/7) en 11-9.

België, dat eerder op de dag met 3-0 won van Moldavië, is de leider in groep C. De zes groepswinnaars en de beste twee tweedes plaatsen zich voor de kwartfinales.