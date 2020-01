Kunstverzamelaars Toporovski vrij onder voorwaarden

De kunstverzamelaar Igor Toporovski en zijn vrouw Olga komen vrij onder voorwaarden. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Ze kwamen eind vorig jaar in de cel terecht op verdenking van heling en oplichting.

Het koppel kwam in opspraak door een collectie Russische schilderijen in Gent. Ze zaten in voorlopige hechtenis en worden verdacht van heling, witwassen, oplichting en schriftvervalsing.

De arrestatie is een uitloper van de affaire waarin het Museum voor Schone Kunsten in Gent twee jaar geleden is terechtgekomen, en waarover De Standaard als eerste berichtte.

Het museum pakte in oktober 2017 uit met een tentoonstelling van 24 werken van Russische avant-gardekunstenaars. De werken waren afkomstig uit de collectie van de Toporovski’s, een verzamelaarskoppel uit Jette. Kort na de opening van de expositie doken twijfels op over de echtheid van de werken. Experts vermoedden dat ze vervalst waren en publiceerden een open brief. De Toporovski’s hielden altijd vol dat de werken echt zijn.