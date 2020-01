Zaterdag duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert (die terug over de balken springt)

Er wordt weer gecrost dit weekend. Zaterdag in Gullegem is het uitkijken naar het duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, zondag wordt in Brussel de voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee gereden.

LEES OOK. Mathieu van der Poel rijdt Ronde van Catalonië (en hoopt op Strade Bianche en Milaan-Sanremo)

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn de publiekstrekkers van de cross zaterdag in Gullegem. Voor Van Aert is het, na Loenhout, meteen zijn tweede veldrit van het seizoen. De renner van Jumbo-Visma postte op zijn Instagram-account ook een filmpje waarin hij over balkjes springt. In Loenhout deed hij dat nog niet, wat hem telkens enkele plaatsten kostte.

Ook van de partij in de deelgemeente van Wevelgem zijn onder anderen Michael Vanthourenhout, Zdenek Stybar, Corné van Kessel, Gianni Vermeersch en wegrenner Xandro Meurisse.

Foto: Photo News

Gullegem is geen klassementscross. Mathieu van der Poel won er vorig jaar zijn 100e wedstrijd als prof. Hij kreeg hiervoor een grote taart als cadeau van de organisatoren. Gianni Vermeersch kon toen in de sprint David van der Poel afhouden voor de dichtste ereplaats. ”Ik hoop weer op het podium te staan”, zegt Vermeersch. “Daags nadien volgt Brussel en dan komt het Belgisch kampioenschap er reeds aan. Ik mag zeker niet klagen wat betreft mijn prestaties de afgelopen weken. De cross van Gullegem ligt me wel. De organisatoren slaagden erin om in een mum van tijd hun wedstrijd tot iets groots te laten uitgroeien. Het parcours is mooi uitgekiend en wat betreft publieke belangstelling mogen ze daar zeker niet klagen. En het is altijd leuk te koersen in eigen provincie. Je kan dan net altijd iets meer.”

Foto: BELGA

Zondag vindt op de terreinen van de Vrije Universiteit van Brussel, aan de Pleinlaan in Elsene, de zevende en voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee plaats. Eli Iserbyt start als leider aan de Brussels Universities Cyclocross. De West-Vlaming heeft een voorsprong van 4’12’’ op de Mathieu van der Poel, die niet alle manches betwistte. Zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout heeft als derde al 5’10 goed te maken.

Op nieuwjaarsdag maakte Van der Poel met zijn zege in Baal heel wat tijd goed op Iserbyt, maar de wereldkampioen zal ook de laatste manche, op 28 februari in Lille, laten schieten. Daardoor ligt voor Iserbyt de weg vrij om de eindzege op zijn naam te brengen.

Toon Aerts geeft verstek voor Brussel. De Belgische kampioen heeft nog te veel last aan de gebroken ribben die hij overhield aan zijn val in de wereldbekercross van Namen.

Bij de vrouwen voert de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado het klassement aan. “In Baal wilde ik mijn voorsprong uitbreiden op Annemarie Worst en de rest van het pak. Dat is goed gelukt. Daarom kan ik het in die laatste twee manches, Brussel en Lille, misschien iets rustiger aan doen. Om me nog in te halen, zal men heel hard moeten rijden.” Alvarado heeft respectievelijk 2’06’’ en 5’11’’ voor op haar landgenotes Annemarie Worst en Yara Kastelijn.