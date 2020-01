Ontsnapte gevangene uit Turnhout gevat in Nederland

In Nederland is een 38-jarige man, vermoedelijk Abderrahim Baghat, aangehouden die op 19 december uit de gevangenis van Turnhout op spectaculaire wijze was ontsnapt. Dat meldt de Nederlandse politie.

Op 19 december vluchtten vijf gevangen uit Turnhout. Aan het eind van de wandeling, rond halfacht, gingen ze samen in een hoekje staan, waarna een van hen erin slaagde de veiligheidsdraad door te knippen. Door een gat raakten ze naar de gevangenismuur van zes meter hoog. Mogelijk kregen ze hulp van buitenaf.

Drie van de vijf werden snel geklist. De twee anderen, Oualid Sekkaki (26) en Abderrahim Baghat (38), waren tot op vandaag op de vlucht. Een van hen is nu in Nederland gevat. Op basis van de door de Nederlandse politie vermelde leeftijd zou het Abderrahim Baghat moeten zijn. Hij had zich verstopt op de vliering van een woning in Nijmegen. De Nederlandse politie was hem op het spoor gekomen op basis van informatie van de Belgische politie.

Oualid Sekkaki, de broer van ‘ontsnappingskoning’ Ashraf Sekkaki, zou het brein zijn geweest achter de ontsnapping. Over zijn kompaan Baghat, ook van Marokkaanse ­afkomst, is minder bekend. De man was dit jaar veroordeeld voor diverse diefstallen van elektronica, hij kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar.