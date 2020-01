Dode bij mesaanval in Franse gemeente Villejuif, nabij Parijs

Bij een mesaanval in een park in Villejuif, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs, is een dodelijk slachtoffer gevallen. Twee andere gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is doodgeschoten.

De dader viel rond 14 uur in het Parc des Hautes-Bruyères mensen aan met een mes. Over zijn beweegredenen is niets bekend. Bij de aanval viel één dode, melden verschillende bronnen aan de Franse krant Le Parisien. Twee mensen zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de Franse zender BFMTV werd de dader daarop door minstens drie politiekogels geneutraliseerd in de naburige gemeente L’Haÿ-les-Roses. De politie vraagt om het gebied te vermijden, de autoroute A6B is afgesloten voor het verkeer.