‘Most Wanted’-moordenares Hilde Van Acker wil zo snel mogelijk uitgeleverd worden

Hilde Van Acker (56) verblijft nog steeds in een Ivoriaanse cel, maar vraagt nu zelf expliciet om aan ons land te worden uitgeleverd. Volgens haar Belgische advocaat Kris Vincke heeft de vrouw borstkanker en krijgt ze daar niet de nodige behandeling. ‘Ze maakt zich grote zorgen over haar gezondheid en we willen hier ook een nieuw assisenproces vragen.’

De arrestatie van Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) was eind november een grote verrassing. Het zogenoemde ‘duivelskoppel’ was bijna een kwarteeuw op de vlucht voor de Belgische autoriteiten na de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44), op 23 mei 1996 in De Haan.

Het koppel werd voor het hof van assisen bij verstek veroordeeld tot levenslang. Het FAST-team van de federale politie kon het voortvluchtige duo in samenwerking met de lokale autoriteiten opsporen in Ivoorkust. Beiden reageerden verrast bij hun arrestatie en sindsdien wachten ze op een mogelijke uitlevering aan ons land.

Ivoriaanse nationaliteit

Maar als het van Hilde Van Acker zelf afhangt, mag er snel schot in de zaak komen. ‘Mijn cliënte zit al meer dan een maand opgesloten, maar is vragende partij om zo snel mogelijk naar België te komen’, zegt haar Belgische advocaat Kris Vincke. ‘Ze zegt mij dat ze ziek is. Ze lijdt aan borstkanker en moet behandeld worden met radiotherapie. Ze heeft bestraling nodig, maar in de gevangenis ginder blijkt dat moeilijk te regelen. Ze heeft daarom een brief gericht aan de rechtbank om uitgeleverd te worden aan ons land.’

Advocaat Vincke heeft er het raden naar waarom de uitlevering zo lang op zich laat wachten. Jean-Claude Lacote, inmiddels de ex-man van Van Acker, heeft ondertussen een Ivoriaanse nationaliteit wat de situatie mogelijk bemoeilijkt. ‘Door het huwelijk met Lacote kreeg Hilde Van Acker ook automatisch de Ivoriaanse nationaliteit. Ivoorkust levert echter geen burgers uit aan België.’

Of Lacote zich verzet tegen de uitlevering is momenteel niet duidelijk. Wat Hilde Van Acker betreft, is ze in ieder geval van plan om bij aankomst in België een nieuw assisenproces te vragen. ‘Het is inderdaad de bedoeling om verzet aan te tekenen tegen die levenslange celstraf’, bevestigt Kris Vincke.