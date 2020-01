Inwoners worden geëvacueerd door Australisch leger

In Australië evacueert het leger honderden mensen die vastzitten door de bosbranden in het zuidoosten van het land. Verwacht wordt dat de situatie de komende dagen nog zal verslechteren door een hittegolf.

De marineschepen HMAS Choules en MV Sycamore moesten de ongeveer 4.000 gestrande mensen in de kuststad Mallacoota evacueren uit de gevaarlijke zone. Ze vluchtten op oudjaar naar het strand, om te ontkomen aan de bosbranden en de rookontwikkeling.

Het grootste schip, HMAS Choules, is onderweg naar Hasting met 1.200 mensen aan boord. De reis zal ongeveer 16 uur duren. Op het tweede schip is plaats voor ongeveer 1.100 mensen. De gestrande families mochten aan boord gaan met hun huisdieren en enkele bezittingen.

In een aantal kuststadjes dreigt een voedsel- en watertekort, omdat ze door de bosbranden van maandag en dinsdag volledig afgesneden zijn. Verschillende wegen zijn afgesloten door het vuur en omgevallen bomen. Daarom droppen militaire vliegtuigen hulpmiddelen in moeilijk te bereiken zones.

Een kind wordt aan boord van de MV Sycamore getild in Mallacoota. Foto: EPA-EFE

Noodtoestand

De landelijke brandweer (RFS) van New South Wales heeft een zone aangeduid waar toeristen moeten wegblijven, die zich uitstrekt over 250 kilometer. Ten zuiden van de populaire trekpleister Batemans Bay aan de grens met de staat Victoria is het te gevaarlijk geworden om te verblijven wegens de bosbranden.

De overheid kondigt een week lang de noodtoestand uit, die vandaag om 8 uur lokale tijd begon. Dat geeft de hulpdiensten de mogelijkheid om verplichte evacuaties uit te voeren en wegblokkades op te zetten.

Verwacht wordt dat de hittegolf met sterke windstoten donderdag over Zuid-Australië trekt en zaterdag in het zuidoosten van het land aankomt. Er worden dan temperaturen boven de 40 graden verwacht, waardoor het gevaar zeker niet voorbij is, verklaart Rob Rogers van de brandweer.

Minstens twintig mensen zijn al omgekomen bij de bosbranden en nog tientallen zijn vermist. Meer dan 1.300 huizen zijn verwoest en een gebied ter grootte van België ging al in vlammen op. Ondertussen heeft premier Scott Morrison zijn geplande staatsbezoek aan India geannuleerd. Hij zou op 13 januari naar India vertrekken en daarna doorreizen naar Japan.