Spoorwegmaatschappij Thalys is een intern onderzoek gestart naar een racistische uithaal van een van haar treinbegeleiders aan het adres van een gekleurde passagier. ‘Diversiteit is voor ons erg belangrijk’, reageert het bedrijf.

Het incident speelde zich af tijdens de kerstvakantie op een IZY-trein, de lagekostentrein van Thalys, tussen Parijs en Brussel. Tijdens de ticketcontrole bleek een passagier een kaartje aan kindertarief te hebben gekocht voor een van haar kinderen. Omdat het kind in kwestie al ouder was dan tien jaar, kwam het voor dat tarief echter niet meer in aanmerking.

In de daaropvolgende discussie tussen de vrouw en de treinbegeleider over de te betalen toeslag, zei de treinbegeleider tegen de vrouw ‘dat ze godverdomme niet op de markt in Kinshasa is’. Het racistische incident werd gefilmd door een medepassagier, die de beelden vervolgens verspreidde.

Thalys zegt een intern onderzoek te hebben geopend naar de treinbegeleider. ‘Diversiteit is voor ons erg belangrijk en maakt deel uit van het DNA van ons bedrijf’, zegt woordvoerder Charles Bernheim tegen RTBF. ‘We verwerpen alle vormen van discriminatie. We gaan dit niet zo laten.’

In oktober vorig jaar lag ook al een agent van de spoorwegpolitie onder vuur voor racistische opmerkingen.