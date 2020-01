Ongehoord. ‘Mama, je lijkt wel tien jaar ouder dan zij’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik vond het te commercieel, te veel een schlager.’

‘Als Vincent Kompany eerder naar Anderlecht was gekomen, dan speelde Evenepoel daar nu op de linksback.’

‘Mama, je lijkt wel tien jaar ouder dan zij.’

‘Als dat de toekomst is van mijn vak, zal ik blij zijn wanneer ik er geen deel meer van moet uitmaken.’

‘Michel Verschueren zei ooit: “Anderlecht is zoals de CVP, die keren altijd terug.” Ik heb daar soms mijn twijfels over, maar laten we nu vooral over Anderlecht spreken.’

‘Het leven is hilarisch kort: dat lijkt me een uitstekende reden om toch een béétje je best te doen.’

‘Die sanctie was een ware aanslag op mijn waardigheid.’