Dodentol bij zware overstromingen Jakarta stijgt naar 43

Bij zware overstromingen zijn op nieuwjaarsdag zeker 43 mensen om het leven gekomen in de Indonesische hoofdstad Jakarta en nabijgelegen gebieden. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken vrijdag.

Na achttien uur van hevige regenval stonden verschillende delen van Jakarta en nabijgelegen steden onder water. Daardoor overstroomden huizen en werden voertuigen meegesleurd door het water.

In een eerdere balans was er sprake van 30 doden, maar dat cijfer is nu opgetrokken tot 43. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de stad Bogor. Sommigen kwamen om door elektrocutie. Meer dan 31.000 mensen zijn hun huis kwijt.

Overstromingen en aardverschuivingen komen regelmatig voor tijdens het regenseizoen in het land.