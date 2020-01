Geen bussen en trams in provincie Antwerpen, hinder in heel Vlaanderen

Er is vrijdagochtend, op de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn, geen enkele tram of bus kunnen uitrijden in de provincie Antwerpen. De Lijn kan door een staking bij de dispatch de veiligheid niet garanderen, meldt De Lijn op Twitter. Ook in Gent is er hinder.

Ook in Gent is er vrijdagochtend hinder door de actie. De lijnen 1, 2, 3 en 4 rijden om de 15 minuten, lijnen 5 en 9 om het half uur en lijnen 6 en 39 om het uur. Lijn 17 rijdt niet. Op de streeklijnen is er in Oost-Vlaanderen lichte hinder.

#Verstoring #Vakbondsactie#Gent stadsvervoer

Lijnen rijden met volgende frequentie:

Lijn 1: 15 min Lijn 2: 15 min

Lijn 4: 15 min Lijn 5: 30 min

Lijn 3: 15 min Lijn 9: 30 min

Lijn 6: 60 min Lijn 39: 60 min

Rijdt niet: Lijn 17#DeLijn — De Lijn (@delijn) January 3, 2020

In Vlaams-Brabant is er bovendien hinder op alle lijnen, in West-Vlaanderen wordt een kleine helft van de ritten niet gereden en in Limburg spreekt De Lijn van zeer lichte hinder.

Door de vakantieregeling bij De Lijn rijden er sowieso minder trams en bussen op het net.

Wie wil nagaan of zijn bus of tram rijdt, kan de realtime-informatie raadplegen op de website en in de app. De Lijn is op zoek naar een oplossing.