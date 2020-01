VS doden Iraanse generaal in Irak

De Iraanse generaal Qassem Soleimani, commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde, is bij de raketaanval op de luchthaven van Bagdad omgekomen. De aanval kwam er op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump.

Het Pentagon heeft bevestigd dat de Amerikaanse president Donald Trump het bevel heeft gegeven om de Iraanse generaal Qassem Soleiman te doden. Hij was een van de belangrijkste generaals van het Iraanse leger en was verantwoordelijk voor de elitetroepen, de Iraanse Revolutionaire Garde. Hij kwam vrijdag om bij een raketaanval op de luchthaven van Bagdad.

Er werden drie raketten afgevuurd op een konvooi van de pro-Iraanse militie al-Hashd al-Shaabi, in de buurt van de internationale luchthaven van Bagdad. In totaal stierven minstens acht mensen, onder wie ook de nummer twee van al-Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Muhandis.

Amerikaanse aanval

De militie spreekt over een ‘Amerikaanse aanval’, het Pentagon heeft bevestigd dat de VS achter de aanval zitten. ‘In opdracht van de president heeft het Amerikaanse leger beslissende, defensieve maatregelen genomen om het Amerikaanse personeel in het buitenland te beschermen door Qassem Soleimani te doden’, stelt het Amerikaanse ministerie van Defensie in een mededeling. Trump tweette al een foto van de Amerikaanse vlag, zonder verdere commentaar te geven. De raketaanval vond drie dagen na de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad plaats, waar Iran volgens Trump achter zat.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif noemde de Amerikaanse aanval een ‘dwaze escalatie’ en ‘extreem gevaarlijk’. ‘De VS dragen alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun malafide avonturisme’, klinkt het. In Iran zal de nationale veiligheidsraad vrijdag een spoedzitting houden om de aanval, ‘die tot het martelaarschap van Soleiman leidde’, te onderzoeken, laat het ministerie weten.



De Iraanse hoogste leider ayatollah Ali Khamenei reageerde dat de dood van zijn machtige generaal Qassem Soleimani gewraakt zal worden. Hij riep ook op tot drie dagen van nationale rouw in het land. 'Hij is een martelaar geworden door zijn onvermoeibaar werk gedurende al die jaren. (...) Als God dat wil zal zijn werk hier niet stoppen en er wacht de criminelen die zijn bloed, en dat van andere martelaars, aan hun handen hebben een medogenloze wraak', aldus Khamenei op Twitter.



Congres niet op de hoogte

Trump had het Amerikaanse Congres niet op de hoogte gebracht van de aanval. Dat zegt de Democratische voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden, Eliot Engel. ‘Doorgaan met een dergelijk ernstige actie zonder het Congres te betrekken, brengt zware juridische problemen met zich mee en is een belediging voor de bevoegdheden van het Congres’, schrijft Engel in een mededeling. De Democratische voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden Adam Schiff waarschuwt dan weer voor een escalatie van het conflict met Iran. ‘Soleimani is verantwoordelijk voor enorm veel geweld, maar de mensen in Amerika willen geen oorlog met Iran’, zei hij.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo publiceerde vrijdag een video op Twitter, waarop volgens hem Irakezen 'dansend op straat' de dood van generaal Soleimani vieren. 'Irakezen - Irakezen - dansend op straat voor vrijheid, dankbaar dat Generaal Soleimani er niet meer is', aldus Pompeo in een tweet. Op de video zijn mensen te zien die door een straat lopen en vlaggen met zich mee hebben.