Catalaanse separatisten helpen Sánchez opnieuw in het zadel

De Catalaanse links-republikeinse, separatistische partij ERC heeft een voortzetting van de Spaanse regering onder leiding van socialist Pedro Sánchez mogelijk gemaakt. ERC besliste donderdag dat zijn dertien parlementsleden zich zullen onthouden bij de beslissende stemming over de nieuwe regering. In ruil start Madrid onderhandelingen met Catalonië over de toekomst van de regio.

Pere Aragonès, een van de kopstukken van ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), maakte donderdag bekend dat de nationale partijraad het licht op groen had gezet om onderhandelingen te starten met de Spaanse staat over de toekomst van Catalonië. Daarnaast zullen de ERC-parlementsleden zich onthouden wanneer in Madrid zal worden gestemd over de benoeming van Sánchez en zijn regering.

De socialistische Sánchez sloot eerder een regeerakkoord met het radicaal-linkse Podemos. Samen hebben ze echter slechts 155 van de 350 zetels in het parlement in handen. Sánchez, die sinds juni 2018 aan de macht is, moest daarom op zoek naar extra steun, vooraleer hij kon worden benoemd als het hoofd van de eerste coalitieregering in het land sinds het einde van de dictatuur van generaal Francisco Franco in 1975. Die steun vond Sánchez dus bij ERC.

De partij van Sánchez, de PSOE, bevestigde donderdagavond dat het akkoord met de ERC inhoudt dat nu ook ‘een proces van dialoog, onderhandelingen en overeenkomst tussen de regering van Spanje en van Catalonië’ van start gaat. Dat proces kan al binnen de twee weken beginnen. Volgens de twee partijen zouden de burgers van Catalonië na de onderhandelingen ‘geraadpleegd’ worden over de voorgestelde maatregelen.

Partijleider opgesloten

De leider van ERC, Oriol Junqueras, die al twee jaar in de cel zit, werd in oktober nog veroordeeld tot dertien jaar cel voor ‘opstand en verduistering’ van publieke middelen. De belangrijke rol die hij in 2017 speelde in de poging van Catalonië om zich af te scheiden van Spanje leidde tot die veroordeling. Junqueras was op dat moment vicepresident van de Spaanse regio.

Bij de onderhandelingen met de socialisten heeft ERC van de Spaanse staat een ‘politieke geste’ geëist voor Junqueras. De advocaat van de staat vroeg maandag aan het Hooggerechtshof om toe te laten dat Junqueras tijdelijk de cel uit mag, om zijn functie van Europarlementslid op te nemen, in overeenstemming met een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het Hooggerechtshof moet daar een van de komende dagen een beslissing over nemen.