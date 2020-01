De Australische premier Scott Morrison is donderdag in allerijl vertrokken na een ontmoeting met de bewoners van Cobargo, een dorp in het zuidoosten van New South Wales. Cobargo is een van de zwaarst getroffen plaatsen door de bosbranden. 'Rot op', riepen de kwade bewoners naar Morrison.

Op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland, 2.000 km verder, kleurden eerder deze week de bergtoppen en gletsjers bruin door de rookpluimen van de enorme bosbranden.